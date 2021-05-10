Москва, , 23:56 — REGNUM К хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline Россия не имеет никакого отношения. Об этом 10 мая заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова глава Белого дома США Джо Байдена о свидетельствах того, что в России якобы может находиться связанное с этой атакой вирусное ПО.

«Россия не имеет к этому (к хакерской атаке на компанию — прим. ИА REGNUM) никакого отношения», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что США на сегодняшний день не имеют свидетельств, что к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline может быть причастна Россия.

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