Баку, , 23:56 — REGNUM Власти России ожидают, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву состоится в мае. Об этом 10 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в Российскую Федерацию», — заявил Лавров.

Глава МИД России добавил, что стороны делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота.

«Это практически $3 млрд (товарооборот за 2020 год). Очень солидный результат», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана Баку.

Лавров встретился с главой республики Ильхамом Алиевым. На 11 мая запланированы переговоры Лаврова и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.