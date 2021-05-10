Баку, 10 мая 2021, 23:56 — REGNUM Власти России ожидают, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву состоится в мае. Об этом 10 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава МИД России добавил, что стороны делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 10 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана Баку.
Лавров встретился с главой республики Ильхамом Алиевым. На 11 мая запланированы переговоры Лаврова и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.