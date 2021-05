Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Кинофестиваль Tribeca впервые в своей истории представил список видеоигр, которые будут претендовать на получение премии. Об этом 10 мая сообщил портал Gamasutra.

В список номинантов Tribeca в соответствующей категории попали восемь проектов: 12 Minutes, The Big Con, Harold Halibut, Kena: Bridge of Spirits, Lost in Random, NORCO, Sable и Signalis. Организаторы фестиваля заявили, что таким образом они хотят привлечь внимание к видеоиграм как к виду интерактивного искусства.

«И это только начало», — заявила в пресс-релизе руководитель фестиваля Джейн Розенталь.

Стоит отметить, что впервые видеоигра была удостоена премии Tribeca в 2011 году. Тогда награду фестиваля получил проект L.A. Noire австралийской студии Team Bondi.

