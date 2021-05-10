Ростов-на-Дону, , 23:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся песочный спектакль «Помню», посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 мая.

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В городском доме творчества представили нарисованные песком картины, сюжет которых основан на воспоминаниях Анатолия Антоновича Скринникова. Его детство отняла война. Воспоминания о войне остались в памяти ростовчанина с трёхлетнего возраста. Художественная группа создала несколько зарисовок военного детства, о котором он рассказал своей дочери.

Проекцию на экране организаторы дополнили рассказом о военном времени и живой музыкой.