Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что ракетные удары по территории Израиля должны прекратиться.

«Ракетные обстрелы (по Израилю) должны незамедлительно прекратиться. Мы выражаем обеспокоенность, насилие должно прекратиться», — сказал он на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

По его словам, все стороны конфликта должны стремиться к деэскалации напряженности, а также сделать практические шаги для прекращения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль нанес серию ударов по постам в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС. Это был ответный удар на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой по Израилю с территории Палестины. В результате погибли не менее 20 человек.

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