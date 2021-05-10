Ростов-на-Дону, , 23:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажирский автобус сбил пожилую женщину. Пострадавшая доставлена в больницу, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 10 мая.

Авария произошла на проспекте Ворошиловском примерно в 19:20 мск. Водитель пассажирского автобус «НефАЗ», предположительно, двигаясь по улице Московской и совершая левый поворот на проспект Ворошиловский, сбил женщину 1943 года рождения. Пешеход пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пенсионерка получила травмы.

Известно, что на момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров.

По данному факту проводится проверка.