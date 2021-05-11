Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена объявила, что намерена защищать геев и трасгендеров от дискриминации по половому признаку в сфере здравоохранения. Новая политика идет в разрез со убеждениями экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 10 мая Associated Press.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США подтвердили, что запрещающие дискриминацию по половому признаку законы в сфере здравоохранения теперь распространятся на геев и трансгендеров. Администрация Трампа ранее утвердила, что гендерная идентичность обязательно должна совпадать с биологическим полом человека. По этой причине трансгендеры, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом, были исключены из категорий, на которых распространялся закон.

Принятые Байденом действия означают, что Управление по гражданским правам (HHS) США вновь будет рассматривать жалобы по поводу дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также отмечается, что если больницы, клиники и другие медицинские учреждения нарушат закон, им могут отказать в выплатах по программам Medicare и Medicaid.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года, президент СШАДональд Трампподписал указ, запрещающим военную службу трансгендерам, кроме случаев с «исключительными обстоятельствами», в частности для трансгендеров, страдающих от так называемой гендерной дисфории. Тогда заявлялось, что таким людям требуется медицинский уход и лечение.