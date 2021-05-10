Ванкувер, Канада, , 23:29 — REGNUM Студия The Coalition дала понять, что ещё нескоро выпустит новую игру серии Gears of War. Об этом компания сообщила 10 мая на сайте проекта игры Gears 5.

Разработчики пояснили, что пауза возникнет по причине того, что компания решила перейти на «движок» Unreal Engine 5.

«Переход на новый движок — серьезное мероприятие, поэтому мы хотим внести ясность: в течение некоторого времени мы не будем анонсировать какие-либо новые проекты», — заявила The Coalition.

https://twitter.com/CoalitionGears/status/1391770889553907712

Ранее студия сообщила, что планирует выпустить седьмую и восьмую операции для игры Gears 5. Ожидается, что дополнения добавят в игру новых персонажей, а также новые карты и события.

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