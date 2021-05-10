Пенза, , 23:20 — REGNUM В Пензенской области столкнулись два транспортных средства — фура и автобус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

По последним данным, авария произошла 10 мая на 651 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе. Собеседница агентства сказала, что в результате ДТП погиб один человек, еще шесть пострадали.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в салоне автобуса ПАЗ в момент ДТП находились всего семь человек.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября 2020 г. в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате ДТП с участием автовоза и двух легковых автомобилей в Пензенской области.

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