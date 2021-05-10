Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Сегодня, 10 мая, официальный сайт НБА подвел итоги минувшей игровой недели, назвав имена лучших игроков от каждой конференции за этот период.

В Западной конференции лучшим был признан форвард «Юта Джаз» Боян Богданович, который помог «джазменам» добыть четыре побед из четырех возможных, в среднем набирая 29,3 очка и 4,5 подбора в этих встречах.

На Востоке главной звездой недели стал разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук. На его счету 22,3 очка, 18,3 передачи и 17,3 подбора в среднем за 4 матча на прошедшей неделе, в которых «волшебники» одержали три победы.