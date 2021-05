Ванкувер, Канада, , 23:16 — REGNUM Студия The Coalition объявила, что будет создавать будущие игры на основе движка Unreal Engine 5. Об этом 10 мая сообщил портал Game Informer.

В компании отметили, что серия игр Gears of War всегда была «в авангарде разработки Unreal Engine», добавив, что The Coalition будет рада продолжить эту традицию. Разработчики объявили, что «в ближайшие годы» планируют выпустить несколько проектов на базе новой версии «движка».

Напомним, The Coalition является подразделением Xbox Game Studios, она самостоятельно разрабатывала игры Gears of War 4 и Gears 5, созданием Gears Tactics компания занималась вместе с британской студией Splash Damage. Последним проектом The Coalition стало дополнение Hivebusters к Gears 5.

