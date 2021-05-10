Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Одна из крупнейших американских телекомпаний NBC отказалась транслировать Золотой Глобус в 2022 году после того, как выяснилось, что среди представителей Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию, нет афроамериканцев. Об этом 10 мая сообщает USA Today.

Журналисты Los Angeles Times в ходе расследования выяснили, что среди 87 членов HFPA нет ни одного афроамериканского журналиста. После таких новостей руководство NBC призвало HFPA провести реформацию и выразило надежду, что в 2023 году трансляция церемонии награждения состоится.

«Мы верим, что HFPA открыта к стоящим реформам. Тем не менее мы понимаем, что изменения такого масштаба требуют времени и мы уверены, что HFPA нужно это время, чтобы сделать все правильно. По этой причине, в 2022 году NBC не будет проводить трансляцию Золотого глобуса», — сообщили представители телеканала.

В свою очередь, сотрудники ассоциации уверили, что уже начали работу по изменениям в коллективе.

Отметим, что Золотой глобус является главным источником дохода для HFPA. В 2018 году NBC выплатило $60 млн за права на трансляцию церемонии, на которой собирается голливудская элита.

Помимо NBC, отношения с HFPA приостановили Netflix и Amazon. Также сообщается, что Том Круз, Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало раскритиковали организацию за нежелание меняться и становится разнообразнее.

«HFPA — это организация, которая была узаконена такими, как Харви Вайнштейн», — заявила Йоханссон указав на голливудского продюсера, которого в 2020 году приговорили к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии и домогательствах.