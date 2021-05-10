Монтрёй, Франция, , 23:04 — REGNUM Ubisoft начала выделять игры собственной разработки в отдельную бренд-категорию «Ubisoft Original». Об этом 10 мая сообщил портал Eurogamer.

«В дальнейшем пометка «Ubisoft Original» будет прилагаться ко всем играм Ubisoft, созданным нашими талантливыми разработчиками», — сказал представитель компании в интервью журналистам. Первой игрой, вышедшей под этим брендом, стала Heartland — спин-офф The Division.

Издание обратило внимание, что в данном случае Ubisoft использовала тот же подход, что и онлайн-кинотеатр Netflix. При этом автор статьи отметил: странность заключается в том, что практически все игры, которые она выпускает, и так разрабатываются студиями, принадлежащими Ubisoft. Он предположил, что компания не хочет отставать от Epic Games, которая недавно заключила соглашения о публикации со студиями GenDesign, Playdead и Remedy.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кроме Tom Clancy's The Division Heartland Ubisoft анонсировала мобильную версию The Division. Пока разработчики не сообщили подробностей об этом проекте.

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