Баку, , 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на сложность.

«Сейчас нужно заниматься деталями «на земле». Там есть делимитации, демаркации (границы), — сказал на встрече Лавров. — Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

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