Баку, 10 мая 2021, 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на сложность.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.
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