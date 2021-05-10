Москва, , 22:59 — REGNUM В Москве попал в больницу после избиения директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. Об этом сообщили РБК источники, близкие к клубу.

По словам одного из источников, Фетисов, получивший различные травмы, находится в больнице. Другой близкий к «Спартаку» собеседник заявил, что данная информация соответствует действительности.

Ранее «Спорт Экспресс» сообщил, что Фетисов, получивший открытую черепно-мозговую травму, попал в реанимацию.