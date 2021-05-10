Даллас, США, , 22:37 — REGNUM Сегодня, 10 мая, пресс-служба национальной сборной России по хоккею сообщил, что хоккеисты «Даллас Старз» Антон Худобин и Денис Гурьянов не смогут принять участие на ЧМ-2021 в Риге.

По данным источника, генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл лично передал штабу национальной сборной информацию о том, что у голкипера Антона Худобина и форварда Дениса Гурьянова диагностированы травмы нижней части тела.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Денис Гурьянов набрал 29 (12+17) очков в 54 матчах. Антон Худобин в 32 матчах смог добыть 12 побед и провести 3 встречи на «ноль».