Москва, , 22:26 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» в выездном матче двадцать девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 10 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Соболев (пенальти) и Джордан Ларссон. У гостей мяч забил Максим Глушенков.

Отметим, что благодаря этой победе «Спартак», набравший 56 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Футболисты подмосковных «Химок», в активе которых 44 балла, находятся на восьмой.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая футболисты «Локомотива» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче двадцать восьмого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:6.

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