Вашингтон, , 22:41 — REGNUM В США распределено более 261 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 10 мая Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

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Согласно отчетам, в регионах страны распределено 261 599 381 доз вакцины — примерно 79% от полученных 329 843 825 доз.

Примерно 46% населения страны — около 153 млн человек — получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 34.8% несения — около 116 млн — полностью вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за последние 24 часа выявили 21 392 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,7 млн.