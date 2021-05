Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Activision расторгла контракт с актёром озвучки Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty Warzone Джеффом Личем. Об этом 10 мая сообщил портал GamesRadar.

Компания объявила об этом после того, как пользователь Twitter NitroLukeDX назвал Лича «женоненавистником», выложив в сеть подборку его высказываний в адрес пользовательниц сети, которые актёр позволил себе во время стримов.

«Сексизму нет места в нашей индустрии, наших играх или в обществе», — заявила Activision, добавив, что решительно осуждает поведение бывшего сотрудника.

https://twitter.com/NitroLukeDX/status/1390732094196830208

Для справки: Джефф Лич — британский актер, писатель и комик, он озвучил бойца Саймона Райли по прозвищу Гоуст в играх Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty Warzone. Лич также снялся в фильмах «Лондон-Таун» (London Town) и «Дым» (The Smoke).

