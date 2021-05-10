Санта-Моника, США, , 22:00 — REGNUM Компания Activision выложила в сеть тизер-трейлер Call of Duty: Warzone и Black Ops Cold War, в котором появился Рэмбо. Ролик был опубликован 10 мая на twitter-странице франшизы.

В коротком ролике зрителям показали как Рэмбо готовится выпустить в противника огненную стрелу из своего «фирменного» лука. Разработчики сообщили, что внутриигровое событие с популярным персонажем боевиков стартует в играх 20 мая 2021 года.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1391800324109787136

Напомним, кроссовер с Рэмбо появится в Call of Duty: Warzone и Black Ops Cold War в рамках очередного обновления третьего сезона, ожидается, что геймеры смогут приобрести скин (облик) этого персонажа. Ранее Activision намекнула, что в играх также появится Джон Макклейн из серии фильмов «Крепкий орешек».

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики игры Call of Duty: Warzone ослабили популярное оружие