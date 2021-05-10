Бостон, США, , 21:49 — REGNUM Сегодня, 10 мая, портал Boston Hockey Now сообщил о готовности нападающего «Бостона» Ондржея Каше принять участие в следующем матче.

По данным источника, форвард полностью восстановился от травмы, которая вынудила его пропустить 52 матча в этом сезоне. Каше смог выйти на лед только в двух матчах в январе.

«Я катаюсь уже почти два месяца, так что у меня довольно хорошая форма. Надеюсь, что смогу помочь команде. Я готов на 100 процентов», — приводит слова форварда Boston Hockey Now.