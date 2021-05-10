Москва, , 21:44 — REGNUM Сегодня, 10 мая, «Спартак» принял на своем поле «Химки» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «красно-белых» голом и передачей отличился форвард Александр Соболев.

Таким образом, ЦСКА, уступающий по личным встречам «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи», потерял шансы на попадание в первую тройку чемпионата по итогам сезона из-за победы «Спартака» в этом туре. Впервые в эпоху главенства Евгения Гинера ЦСКА три года подряд завершает сезон за пределами топ-3.