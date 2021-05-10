Сиэтл, США, , 21:34 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max решил отложить премьеру анимационного сатирического сериала «Принц» (The Prince). Об этом 10 мая сообщил портал The Wrap.

«Мы были опечалены, узнав о кончине принца Филиппа, и скорректируем планы на дебют сериала», — сообщил журналистам представитель онлайн-кинотеатра, добавив, что HBO Max позже назовёт новую дату премьеры.

Издание отметило, что потоковый сервис пока официально не называл дату выхода первого эпизода шоу, однако 4 апреля 2021 года создатель «Принца» Гари Джанетти разместил в Instagram пост, в котором сообщил, что вскоре состоится премьера сериала.

Напомним, герцог Эдинбургский, принцФилипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Сюжет сериала «Принц» будет рассказывать о жизни самого молодого наследника британского престола — принца Джорджа Кембриджского. Принца Филиппа в сериале озвучит актёр Дэн Стивенс.