Москва, , 21:25 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора обстановку в Восточном Иерусалиме. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме», — сообщили в ведомстве.

Главы МИД двух стран призвали стороны конфликта в Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действий, ведущих к эскалации напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между палестинцами и израильской полицией продолжаются уже несколько дней. Для разгона людей полиция применяет спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Несколько десятков человек были задержаны в превентивном порядке, из опасений, что они смогут спровоцировать беспорядки.

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