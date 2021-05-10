Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Будущая флагманская видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT может быть на 40% производительнее RX 6900 XT. Об этом 10мая сообщил портал PCGamesN.

Автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead утверждает, что AMD планирует увеличить показатель производительности на ватт в линейке с архитектурой RDNA 3 на 50%. Он добавил, что компания также хочет повысить общую производительность будущих видеокарт на 60%-80% по сравнению с предыдущим поколением.

Ожидается, что видеокарты AMD на базе RDNA 3 появятся в продаже только в 2022 или в 2023 году. Что касается Radeon RX 7900 XT, то, по имеющейся в СМИ информации, проект этого устройств пока находится на самой ранней стадии разработки.

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