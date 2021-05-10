Анкара, , 21:13 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 13 604 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 5 044 936 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что за это же время в стране скончались 43 311 пациентов с COVID-19, за сутки в стране умерли 282 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после молитвы в Стамбуле заявил, что в Турции уже осенью-2021 будет создана отечественная вакцина от COVID-19.

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