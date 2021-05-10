Сочи, Краснодарский край, , 21:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин в гала-матче «Ночной хоккейной лиги» в составе команды «Легенды хоккея» забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу.

Так, «Легенды хоккея» обыграли сборную «Ночной хоккейной лиги» со счётом 13:9.

В первом периоде глава государства забил четыре шайбы, еще по две Путин забросил во втором и третьем периодах. Матч проходил в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ночная хоккейная лига» считается главным в России хоккейным любительским турниром. Она была основана по инициативе Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея.

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