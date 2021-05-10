Лондон, , 20:52 — REGNUM Почти половина копий игры Resident Evil Village (49%), проданных в Великобритании, пришлась на консоль PlayStation 5. Об этом 10 мая сообщил в Twitter автор портала GamesIndustry.biz Крис Дринг.

Издание GamesRadar назвало подобный результат «потрясающим», обратив внимание читателей, что кроме PS5, которую пока смогли купить далеко не все поклонники платформы Sony, Resident Evil Village также вышла на ПК, Xbox Series X/S, PS4 и Xbox One. Дринг при этом отметил, что продажи физических копий игры упали на 40% по сравнению с продажами Resident Evil 7: Biohazard за аналогичный период.

https://twitter.com/Chris_Dring/status/1391733470536380416

Напомним, релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Capcom необычным образом отметила выход игры в Великобритании, разместив на одном из холмов в сельской местности изображение оборотня.

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