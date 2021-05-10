Женева, Швейцария, , 20:46 — REGNUM За последние сутки в мире выявили 677 545 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 157 973 438 человек. Такие данные приводит 10 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 11 061 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 288 455.

Днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 786 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 817 тыс. носителей SARS-CoV-2