Манчестер, Великобритания, 10 мая 2021, 20:44 — REGNUM Сегодня, 10 мая, официальный портал «Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании нового контракта с нападающим команды Эдинсоном Кавани.
Соглашение с 34-летним уругвайцем рассчитано до июня 2022 года.
«Тренерский штаб знает о его бомбардирских навыках. Его характер очень много дал нынешнему составу «МЮ». У него есть менталитет победителя, он серьезно относится ко всему, что делает», — говорит о форвард главный тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.
В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Кавани принял участие в 23 матчах и набрал в них 11 (9+2) очков по системе «гол+пас».