Манчестер, Великобритания, , 20:44 — REGNUM Сегодня, 10 мая, официальный портал «Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании нового контракта с нападающим команды Эдинсоном Кавани.

Соглашение с 34-летним уругвайцем рассчитано до июня 2022 года.

«Тренерский штаб знает о его бомбардирских навыках. Его характер очень много дал нынешнему составу «МЮ». У него есть менталитет победителя, он серьезно относится ко всему, что делает», — говорит о форвард главный тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Кавани принял участие в 23 матчах и набрал в них 11 (9+2) очков по системе «гол+пас».