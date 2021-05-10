Ханты-Мансийск, , 20:37 — REGNUM В Югре от COVID-19 за весь период пандемии умерли 794 человека. Об этом сообщает оперштаб.

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По сравнению с данными на утро 9 мая, к 10 мая жертв ковида стало больше. За последние отчётные сутки в регионе подтвердили ещё один летальный случай.

С начала пандемии в регионе насчитали 56 502 случая заражения коронавирусом. Выздоровели уже 55 214 югорчан.