Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Энтузиаст планирует летом 2021 года выпустить анимационный фанатский фильм Half-Life: Alyx Animated. Об этом 10 мая сообщил на своей twitter-странице пользователь Half Peeps.

Художник, анонсировавший проект в марте 2021 года, создаёт картину при помощи программы Source 2 Filmmaker. В очередной публикации он сообщил, что выложит результат своего творчества в сеть в июле 2021-го. Таким образом, миллионы поклонников популярной серии игр Valve, не имевшие возможности пройти Half-Life: Alyx из-за отсутствия гарнитуры виртуальной реальности, смогут познакомиться с историей приключений Аликс Вэнс.

https://twitter.com/halfsamuel/status/1391732985695776768

Напомним, релиз Half-Life: Alyx состоялся на ПК 23 марта 2020 года. Стоит отметить, что несмотря на ограничения, накладываемые VR-форматом, Valve позиционирует эту игру как полноценную часть серии Half-Life.

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