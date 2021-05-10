Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Кибератаку на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершили хакеры из преступной группировки, а не какое-то государство. Об этом 10 мая рассказала журналистам Анна Нюбергер, представитель совета национальной безопасности (СНБ) США.

«Есть ли у вас информация на счет того, связана ли эта конкретная кибератака с русскими?», — поинтересовалась журналистка.

«Мы уверены, что это преступная группировка, но ФБР продолжает изучать этот вопрос», — ответила Нюберегер добавив, что расследование не исключает участия и американских преступников.

На вопрос журналиста, будет ли компания платить выкуп киберпреступникам, Нюрбергер сообщила, что Белый дом не может решать это за Colonial Pipeline, так как это частная компания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кибератака на компанию Colonial Pipeline привела к временному закрытию крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов.