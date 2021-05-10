Турин, Италия, , 20:31 — REGNUM Сегодня, 10 мая, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что главный тренер команды Андреа Пирло и нападающий Криштиану Роналду не покинут клуб этим летом.

«Мы испытываем некоторые сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца.

Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже», — приводит слова Недвед портал Sport Mediaset.

На данный момент туринский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 35 матчах первенства 69 очков.