Лондон, , 20:31 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 2357 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 мая свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 437 217.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании превышает 127,6 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Великобритании получили более 50 млн доз вакцины от COVID-19.

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