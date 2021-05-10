Рамалла , , 20:27 — REGNUM В результате ракетного обстрела военными Израиля города Бейт-Ханун в секторе Газа погибли не менее девяти человек, включая троих детей. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава Ашрафа аль-Кидру.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа девять палестинцев погибли в анклаве, в том числе три подростка были убиты в городе Бейт-Ханун в северной части Газы», — сказал Ашрафа аль-Кидру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские танки нанесли серию ударов по постам в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС. Это был ответный удар на запуск ракет и воздушных шаров со взрывчаткой по Израилю с территории Палестины.

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