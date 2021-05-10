Всеволожск, Ленинградская область, , 20:40 — REGNUM Десятки кружащихся в танце пар, юноши и девушки одежде 1940-х годов, в современном курсантском обмундировании и форме времен Великой Отечественной войны, техника той великой эпохи, полевая кухня — всё это можно было увидеть в понедельник, 10 мая, на мероприятии «Танцевальная площадка «Весна 45 года», состоявшемся в общественном пространстве «Парк Песчанка» во Всеволожске. На танцплощадке победной весны побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

«Танцевальная площадка «Весна 45 года» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Изначально традиционное для майских дней патриотическое мероприятие должно было пройти во дворах Капеллы в центре Петербурга. Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе, в рамках взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, было решено перенести акцию в ближайший к Петербургу райцентр Ленобласти, где недавно рядом с Музейно-мемориальным комплексом «Дорога жизни» было открыто новое общественное пространство «Парк Песчанка».

В танцевально-историческом флешмобе пригласили принять участие более 500 студентов и курсантов петербургских вузов Санкт-Петербурга, реконструкторов общества «Росрекон», «Добровольцев Петербурга» и «Волонтеров Победы».

Молодые люди на мероприятие «Весна 45 года» Дарья Драй © ИА REGNUM

На танцевальной площадке «Весна 45 года» тон задавали хореограф и учитель танца Олег Мардачев и опытные танцевальные пары. Они показывали начинающим парам ключевые движения в начале каждой части, помогали не уверенным в себе участникам преодолеть смущение и присоединиться к танцу. В паузах между танцами выступали молодые артисты.

«Танцевальная площадка «Весна 45 года» Дарья Драй © ИА REGNUM

Настроение незабываемой весны 45 года создавали военная техника и палатки реконструкторов, показывавших гостям мероприятия оружие и предметы быта солдат Великой Отечественной войны.

А для тех, кому потребовалось подкрепить силы после танцев и живого урока истории, работала полевая кухня.

В организации мероприятия приняли участие «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» и другие структуры.

Поддержку танцевальной реконструкции оказали правительство Ленинградской области, администрация Всеволожского района, МО «Город Всеволожск», комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и комитет по культуре Санкт-Петербурга.

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