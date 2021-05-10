Вашингтон, , 20:23 — REGNUM AMD удалось увеличить свою долю рынка серверов на 1,8% за квартал и на 3,8% в годовом исчислении. Об этом 10 мая сообщил журнал PC Gamer.

Издание отметило, что согласно отчёту, предоставленному аналитической компанией Mercury Research, как для Intel, так и для AMD первые месяцы 2021 года были «грандиозными» с точки зрения продаж. Примечательным является то, что Intel удалось нарастить долю рынка мобильных процессоров x86 на 1%, в то время как AMD потеряла на ней 1%.

Эксперты связали успех Intel с тем, что компания увеличила объёмы поставок бюджетных процессоров. При этом они обратили внимание, что Intel проиграла AMD на рынке настольных ПК.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Intel предложила властям США и стран ЕС помочь ей в финансировании строительства завода по производству полупроводников. По словам генерального директора компанииПэта Гелсинджера, чтобы создать в ЕС «конкурентоспособное по сравнению с Азией производство» потребуется €8 млрд.

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