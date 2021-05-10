Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Специальный посланник президента США по вопросам стран «Северного треугольника» Рекардо Зунинг посетит Сальвадор с 10 по 12 мая. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Зунинг встретится с представителями правительства Сальвадора, а также с сотрудниками частного сектора, чтобы обсудить общие интересы, включая укрепление демократического правления и уважения прав человека.

Также представители двух стран обсудят пути борьбы с коррупцией, экономические вопросы и причины миграции.

Напомним, ранее президент Сальвадора Найиб Букеле отказался встречаться с Зунингом из-за «пренебрежительного отношения» со стороны Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Букеле отказаться от встречи с Рикардо Зунигом последовало вслед за похожим жестом, который был ему адресован в феврале властями США во время его неофициального визита в Вашингтон.

Букеле заявил, что не встретится с представителями администрации Байдена до тех пор, пока США не смягчат критику в его сторону, перестав сомневаться в его приверженности демократии и главенству закона.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.