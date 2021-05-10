Салехард, , 20:15 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО к 10 мая выявили уже 38 717 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 17 обнаружили за последние отчётные сутки. Выздоровели с начала пандемии уже 37 513 человек.

136 пациентов госпитализированы, у них диагностированы COVID-19 и внебольничная пневмония. Десять находятся в тяжёлом состоянии, а двое подключены к аппаратам ИВЛ.