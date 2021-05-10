Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», второй раз запустил акцию «Мечты победителей». В рамках акции была исполнена мечта жительницы блокадного Ленинграда 92-летней Татьяны Кирилловны Михайловой из Санкт-Петербурга, которая мечтала о концерте профессионального ансамбля 9 мая.

В День Победы волонтеры акции исполнили мечту Татьяны Кирилловны — организовали концерт народного ансамбля казачьей песни во дворе пансионата, в котором она проживает.

«Я себя впервые за много лет почувствовала настоящим зрителем, — рассказала журналистам Татьяна Михайлова, — Эмоции такие, что я до сих пор об этом вспоминаю. Очень приятно познакомиться с солистом ансамбля. У него хороший голос. Мы спели с ним две песни, и он меня похвалил. Сказал, что я хорошо пою».

Татьяна Кирилловна обожает казачьи песни. Говорит, что, когда была ребенком, старалась не пропускать трансляции концертов по радио, а будучи взрослой всегда слушала выступления артистов по телевизору.

Татьяна Кирилловна родом из ленинградской семьи врачей. Её отец — военный хирург, мать — педиатр. Когда девочке было 6 лет, семья переехала на Дальний Восток, где служил её папа. Летние каникулы Татьяна Кирилловна проводила в деревне у бабушки в Вологодской области. Там она впервые и узнала о наступлении фашистов.

«Помню, играли с ребятами в мяч. Вдруг с поля бежит женщина и что-то громко кричит. Тут, значит, собрался народ, и она говорит всем нам, только одно слово: «Война». Папу сразу же определили в военный госпиталь, его братьев забрали на фронт, а мама работала в селе Борисово, лечила детей», — продолжила свой рассказ Татьяна Кирилловна.

В войну на плечи маленькой Татьяны легло все хозяйство по дому: заготовить дрова, приготовить поесть, накормить домашний скот.

Родителей девочка видела редко, но воспоминания о них у Татьяны Кирилловны остались только самые теплые.

Потом семья вернулась в свою квартиру в родной город — Ленинград, который после этого попал в кольцо блокады. Об этих днях Татьяна Кирилловна не любит вспоминать.

В 1952 году она окончила институт, получила направление, и два года работала учителем в Новгородской области.

С 1956 года работала в МВД — до самой пенсии.

Татьяна Михайлова любит музыку с детства. Особенно близка ей народная песня и русская классическая музыка, романсы Петра Чайковского. Когда-то она и сама пела. Вчерашний вечер стал для Татьяны Кирилловны настоящим подарком.

Напомним, «Мечты победителей» — это акция, организованная Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы в 2020 году. В текущем году акция продолжит свою работу в период с 1 по 31 мая в честь 76-ой годовщины праздника.

Цель акции — исполнить заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Заветные желания будут исполнены в рамках данной акции по всей стране.

В прошлом году было исполнено 53 нематериальные мечты в 16 регионах страны. И это — с учетом ограничений, которые наложила на всех пандемия. Участниками акции стали не только ветераны, но и все, кто имел непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Все это стало возможным благодаря волонтерам, которые помогали одарить заботой и вниманием тех, кто в прошлом рискнул своими жизнями ради нашего спокойного настоящего.

В этом году участниками акции могут стать ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда.