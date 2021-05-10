Катманду, , 20:19 — REGNUM В Непале за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным минздрава страны на 10 мая, этот показатель составил 9 271 случай инфицирования SARS-CoV-2.

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Предыдущий рекорд, зафиксированный в стране 7 мая, составлял 9 196.

Также за сутки в Непале скончались 139 пациентов, у которых ранее был установлен диагноз COVID-19. До этого самое большие количество летальных исходов в стране было зафиксировано 5 мая, когда скончались 58 человек.

Напомним, всего месяц назад в Непале, где проживает 31 млн человек, ежедневно выявляли не более 100 случаев заражения SARS-CoV-2 в день.