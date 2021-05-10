Женева, Швейцария, , 20:00 — REGNUM В мире уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 вышел на плато, заявил 10 мая на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«По всему миру мы видим выход на плато по числу заражений и смертей от COVID-19, при этом снижение идет во всех регионах, включая Америки и Европу», — сказал Гебрейесус.

Вместе с тем, подчеркнул он, количество заражений и смертей от COVID-19 быстро растет в юго-восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще растет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Индии зафиксирована вспышка мукормикоза, также известного под названиями «черного грибка» и «черной плесени» на фоне обострения ситуации с распространением случаев заражения COVID-19. Рост случаев «черного грибка» уже привел к тому, что для заразившихся этой инфекцией требуется создавать отдельные помещения в больницах.

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