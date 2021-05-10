Брюссель, , 19:59 — REGNUM Страны-члены Европейского союза, которые поддерживают Чехию и Болгарию, не хотят обострения отношений с Россией. Об этом 10 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы (страны-члены ЕС — прим. ИА REGNUM) выразили нашу поддержку Чехии и Болгарии», — сказал Боррель.

При этом глава дипломатии ЕС добавил, что обострять напряженность с Россией не намерены страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном заявил, что односторонние санкции ЕС в отношении РФ без ответа не останутся.