Курган, , 19:58 — REGNUM В Курганской области за сутки были выявлены несколько новых нарушителей противопожарного режима, действующего на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, сотрудники госпожнадзора составили в отношении нарушителей пять протоколов. Ещё семь оформили представители органов муниципальной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе отмечается непростая обстановка с природными пожарами. В связи с этим действует ряд ограничений, в частности, запрещены пал сухой травы и разведение костров.