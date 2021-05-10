Нью-Дели, , 20:12 — REGNUM Штамм коронавируса B.1.617, который ранее выявили в Индии, «вызывает беспокойство». Об этом сообщает 10 мая телеканал CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Вызывающим беспокойство» штаммом называют новые разновидности коронавирусной инфекции, которые распространяются быстрее обычного или которые приводят к более тяжелому заболеванию.

В ВОЗ отметили, что B.1.617 распространяется быстрее обычного коронавируса. Дополнительная информация по этому вопросу появится 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил на брифинге, что существующая в настоящее время ситуация с быстрым распространением в Индии нового штамма коронавируса может случиться в любой стране мира.