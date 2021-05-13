Москва, , 07:46 — REGNUM Евгений Васильевич Малых (1924—1945) пережил оккупацию. Он был призван в армию вскоре после освобождения Курска и принял участие в последующем наступлении на Украине.

Евгений Васильевич Малых

Служил в звании сержанта помощником командира взвода 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии в 13-й армии. За август—сентябрь 1943 года уничтожил 113 гитлеровских солдат и 3 офицеров, ручными гранатами взорвал 7 блиндажей противника и 3 ДЗОТа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года Евгению Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1817).

В 1944 году, окончив курсы лейтенантов, Малых командовал взводом 25-гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Был представлен к ордену Отечественной войны 1-й степени за успешные бои в апреле 1945 года в районе местечка Деберн и деревни Босдорф, в ходе которых он захватил в качестве трофеев 11 автомобилей и взял в плен 30 солдат и 2 офицеров противника. Спустя несколько дней 19 апреля при зачистке лесного массива Евгения Васильевича смертельно ранили. В представлении орден заменили на более низкую по старшинству Красную Звезду, которой лейтенант и был награжден посмертно.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в Одессе