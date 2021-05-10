Афины , , 19:37 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили более 1,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 1904 случая заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 363 904.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 11 089.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) сообщило, что во Франции зарегистрированы два новых случая побочных эффектов после прививки вакциной от коронавирусной инфекции, произведенной британско-шведской компанией AstraZeneca.