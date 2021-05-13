Москва, , 07:26 — REGNUM Незадолго до начала Великой Отечественной Юрий Борисович Рыкачев (1909−1991) очень переживал, что не смог принять участия в гражданской войне в Испании или Советско-финской войне. «Очень хотелось повоевать» — признавался он.

Юрий Борисович Рыкачев

Но вскоре недавнему выпускнику Военно-воздушной академии, ставшему командиром эскадрильи, представилась возможность защищать Одессу. Он неоднократно вылетал на боевые задания по сопровождению штурмовиков, летающих лодок, на штурмовку вражеских колонн, участвовал в воздушных боях.

К сентябрю 1941 года в звании капитана, помощника командира 69-го истребительного авиационного полка в Отдельной Приморской армии Юрий Борисович совершил 104 боевых вылета на истребителе И-16, в том числе 59 на штурмовку. В 16 воздушных боях лично сбил 3 самолета и 5 в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1942 года капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 982).

Всего за годы войны Рыкачев 280 боевых вылетов, 19 личных и 7 групповых побед. Еще 14 самолетов он уничтожил на земле.

Победу встретил в звании полковника, командира 5-й гвардейской истребительной дивизии.

В дальнейшем офицер продолжил службу в армии, окончил Военную академию Генерального штаба, командовал авиакорпусом, преподавал в Военно-воздушной академии, где в 1968 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1969 году в звании генерал-лейтенанта вышел в запас. Жил в Москве.

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