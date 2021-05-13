Улан-Удэ, 15 марта, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии суд вынес решение по делу о зловонном пятне на озере Байкал. Судья удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о строительстве очистных сооружений в Танхое, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отмечается, тревогу забили местные жители в августе 2020 года, заметив в озере почерневшую воду, от которой пахло нечистотами. В ситуации разбирались специалисты Роспотребнадзора, минприроды республики, а также общественники.

«Установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта. Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими», — отметили в прокуратуре.

В результате в стоках выявление превышение концентраций по взвешенным веществам, хлоридам и другим в диапазоне от 1,5 до 14 раз. Усугубили ситуацию неработающие очистные в посёлке Танхой. В связи с этим суд признал бездействие районных властей незаконным и возложил на них обязанности по строительству комплекса очистных сооружение в посёлке.

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